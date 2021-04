Nordrhein-Westfalen Laschet gegen frühere Rückgabe von Grundrechten an Geimpfte

Armin Laschet stellt sich in der Lockerungsdebatte gegen Markus Söder: Während in Bayern Geimpfte erste Erleichterungen erfahren, will Laschet in Nordrhein-Westfalen noch abwarten. Und verweist auf den Bund.