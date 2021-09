Posten des Ministerpräsidenten CDU dementiert Berichte über Laschet-Nachfolge in Nordrhein-Westfalen

Armin Laschet hat angekündigt, nach der Wahl in Berlin zu bleiben. Die Entscheidung über seine Nachfolge sorgt in Düsseldorf nun für Unruhe – auch ein erster Name fiel. Innenminister Reul warnt vor zu viel Eile.