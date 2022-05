Die CDU hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen laut ersten Hochrechnungen deutlicher als erwartet für sich entschieden. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst kommt auf 35 Prozent der Stimmen, ein Zuwachs von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl 2017. Wüst sprach von einem »klaren Regierungsauftrag für mich und die CDU in Nordrhein-Westfalen«.

Herausforderer Thomas Kutschaty mit seiner SPD kam auf 27,5 Prozent, ein Minus von 3,7 Prozentpunkten. Umfragen hatten vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD vorhergesagt. Nun ist es für die SPD das schlechteste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen seit dem Zweiten Weltkrieg. »Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen«, sagte Kutschaty.

Den deutlichsten Stimmenzuwachs verzeichneten indes die Grünen. Mit Spitzenkandidatin Mona Neubaur erreichte die Partei18,4 Prozent der Stimmen (+ 12 Prozentpunkte).

Die FDP, die derzeit als Juniorpartner mit der CDU in einer schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf regiert, schafft dagegen wohl nur knapp den erneuten Einzug in den Landtag. Laut Hochrechnungen kommen die Liberalen nur auf fünf Prozent (- 7,6 Prozentpunkte).