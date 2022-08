In einer internen Nachricht an den FDP-Bundesvorstand, die dem SPIEGEL vorliegt, hatte die Juli-Vorsitzende Brandmann am frühen Freitagmorgen geschrieben, die Julis würden bei jeder auch »nur minimalen Abschwächung von Sanktionen auf die Barrikaden« gehen. »In der Ukraine sterben Freunde von uns, Mitglieder in liberalen Jugendorganisationen. Eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 in dieser Situation schleunigst öffnen zu wollen, ist für mich unvorstellbar«. Es sei »sehr schade, dass unsere Partei jetzt öffentlich diese Debatte führen wird«.