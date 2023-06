Bei den Ermittlungen zu den Sprengstoffanschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee verdichteten sich zuletzt bereits die Hinweise auf ukrainische Täter. So sollen nach SPIEGEL-Informationen die Metadaten einer E-Mail, die bei der Anmietung der mutmaßlich für den Transport des Sprengstoffs genutzten Segeljacht »Andromeda« verschickt wurde, in die Ukraine führen.

Unterwassersprengstoff gefunden

Bis heute halten sich zahlreiche Spekulationen über mögliche Täter, die bis hin zu einer Bezichtigung amerikanischer Nachrichtendienste in Zusammenarbeit mit norwegischen Behörden reichen. Auch von einer sogenannten False-Flag-Operation durch Russland ist immer wieder die Rede. Unter mit dem Vorgang vertrauten Personen gilt dies als äußerst unwahrscheinlich. Hinter den Kulissen hieß es sogar schon früh, Moskau habe kein wirkliches Motiv für die Tat.