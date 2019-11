Streit um Nordsyrien-Plan Maas greift Kramp-Karrenbauer erneut an - scharfe Kritik aus der Union

Außenminister Heiko Maas hat erneut deutlich gemacht, dass er nicht viel vom Nordsyrien-Vorstoß seiner Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer hält: Die Verteidigungsministerin habe damit die deutsche Außenpolitik "beschädigt", sagte Maas am Montagabend bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Kramp-Karrenbauer hatte nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien die Einrichtung einer international kontrollierten Schutzzone entlang der türkisch-syrischen Grenze vorgeschlagen. Ihr Vorstoß löste Irritationen innerhalb der Bundesregierung und bei internationalen Verbündeten aus, kam aber in der CDU gut an.

SPD-Politiker Maas sagte, er glaube, dass der Vorschlag der CDU-Chefin "weder innerhalb der Bundesregierung noch innerhalb der Union" abgestimmt gewesen sei. "So etwas macht keinen guten Eindruck, weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands."

Maas verteidigt frühere Aussagen: "Nichts dabei"

Zudem verteidigte Maas eigene Aussagen im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara, als er Kramp-Karrenbauers Vorstoß als unrealistisch abgetan hatte. Stattdessen habe man "die Zeit genutzt, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die wichtig sind für die Menschen in Syrien jetzt", hatte Maas bei dem Treffen in Ankara gesagt.

Er habe damit "die Frage eines Journalisten beantwortet, deshalb war auch nichts dabei", sagte der Außenminister nun. Auch habe er die Kabinettskollegin dabei nicht namentlich genannt.

Unionsfraktionsvize: Maas' Verhalten schadet "deutschen Staatsinteressen insgesamt"

Aus der Union folgte prompt Kritik an Maas. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadephul sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Ein Außenminister, der im In- wie im Ausland der Kabinettskollegin in den Rücken fällt, schadet nicht nur der Außenpolitik, sondern deutschen Staatsinteressen insgesamt." Die Union erwarte, dass der Außenminister "seinen theoretischen Überlegungen zur erhöhten Verantwortung Deutschlands eine operative Politik folgen lässt".

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, bezeichnete Maas' erneute Kritik an Kramp-Karrenbauer als "nicht akzeptabel". Die "Verbalattacke" beschädige die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands "zutiefst". Maas solle den Vorschlag einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien endlich offensiv aufnehmen und sich in internationalen Gremien dafür einsetzen, sagte Hardt.