Unfall in Norwegen Deutsches U-Boot auf Grund gelaufen

Die Marine muss sich erneut um die Einsatzbereitschaft ihrer U-Boot-Flotte sorgen. Nach SPIEGEL-Informationen lief am Dienstag erneut ein deutsches U-Boot auf Grund. Die Marine bestätigte den Unfall am Mittwoch am Rand einer vertraulichen Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages.

In Marinekreisen hieß es, das Unterseeboot "U36" habe beim Auslaufen aus dem norwegischen Hafen Haakonsvern Grundberührung gehabt und sei dabei beschädigt worden. Derzeit würden Videobilder eines Tauchers ausgewertet, um das Ausmaß der Schäden abzuschätzen und zu klären, ob das U-Boot weiterfahren kann.

Die neuerliche Panne ist für die Marine bitter. Nachdem 2017 zeitweise kein einziges der deutschen U-Boote einsatzbereit war, hatte sich die Lage in den letzten Monaten etwas gebessert. Bei einem Besuch des Verteidigungsausschusses im Heimathafen der Unterseeflotte berichtete die Marine fast stolz, dass derzeit drei der sechs U-Boote einsatzbereit seien. Durch den Unfall in Norwegen könnte sich die Zahl im schlimmsten Fall wieder reduzieren.

Das betroffene U-Boot der Klasse 212A war erst 2018 aus einer fast einjährigen Instandsetzung beim Hersteller gekommen. Im Januar 2019 dann lief die "U36" in Richtung Norwegen aus und nahm dort an Manövern teil.

Grundberührungen bei U-Booten wecken bei der Marine ungute Erinnerungen. So war 2017 die "U35" mit einem Felsen vor Norwegen kollidiert. Dabei wurden die Propellerblätter so stark verbogen, dass das U-Boot umfangreich repariert werden musste.