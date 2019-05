Hetzerische Wahlplakate Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge von NPD und Der III. Weg ab

Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Eilanträge der NPD und der rechtsextremen Kleinstpartei Der III. Weg gegen die Entfernung von Wahlplakaten abgelehnt. Wie das höchste deutsche Gericht am Samstag in Karlsruhe mitteilte, wollte die NPD erreichen, dass in Zittau drei von der Stadt beseitigte Wahlplakate für den Europawahlkampf unverzüglich wieder an den alten Standorten aufgehängt werden. Die Partei der Der III. Weg wollte die Stadt Chemnitz verpflichten, von dieser entfernte Plakate mit der Aufschrift "Multikulti tötet" unverzüglich wieder anzubringen

Anfang der Woche hatte das Verwaltungsgericht Dresden das Abhängen von Wahlplakaten der NPD und der rechtsextremen Kleinstpartei Der III. Weg durch die Stadt Zittau legitimiert. Das Plakat der NPD "Stoppt die Invasion: Migration tötet" erfüllte nach Ansicht des Gerichts den Straftatbestand der Volksverhetzung.

Nachdem die NPD mit ihrem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Dresden gescheitert waren, wandte sich die Partei an das Bundesverfassungsgericht. Dies bestätigte die Auffassung aus Dresden. Ein weiterer Eilantrag der Partei Der III. Weg, der die Stadt Chemnitz zum Wiederaufhängen von Plakaten mit der Aufschrift "Multikulti tötet" verpflichten sollte, wurde aus formal prozessualen Gründen abgelehnt.

Vor wenigen Tagen hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die ARD eine Wahlwerbung der NPD zeigen müsse. Das Gericht urteilte, dass die Vorinstanzen zu Unrecht einen volksverhetzenden Inhalt angenommen hätten. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg war somit hinfällig.