Rechte Demo in Hannover NDR-Journalist bekommt Zuspruch aus Frankreich

Seit einem Interview mit einem NS-Kriegsverbrecher im vergangenen Jahr sieht sich NDR-Reporter Julian Feldmann, der regelmäßig für die Magazine "Zapp" und "Panorama" im Einsatz ist, rechten Angriffen ausgesetzt. An diesem Samstag will die NPD in Hannover gegen Journalisten auf die Straße gehen - für ihren Online-Aufruf wählten sie ein Bild Feldmanns aus.

In dem "Panorama"-Interview hatte der inzwischen verstorbene Karl M. den Holocaust relativiert und die Opfer eines Massakers in Frankreich verhöhnt. Karl M. war 1944 dabei gewesen, als Soldaten seiner SS-Einheit innerhalb einer Racheaktion 86 unschuldige Zivilisten im nordfranzösischen Ort Ascq erschossen hatten.

Rechte Sympathisanten werfen Feldmann vor, sich nicht als Journalist kenntlich gemacht zu haben. Ein Gericht untersagte ihnen, diese Lüge weiterhin zu verbreiten. Karl M. war in der rechtsextremistischen Szene ein gefragter "Zeitzeuge" und wird bis heute als "Held" verehrt.

"Ihr Andenken verdient die Wahrheit"

Im Vorfeld der geplanten NPD-Demo in Hannover solidarisierten sich die Angehörigen von Opfern des Massakers mit dem NDR-Journalisten. "Ich möchte Julian Feldmann all meine Unterstützung zusichern. Ihm und allen Journalisten, die das Leiden der unschuldigen Opfer des Massakers von Ascq sichtbar gemacht und die auch die grausamen Ansichten von Karl M. öffentlich gemacht haben", schrieb etwa Marguerite-Marie Béghin. Ihr Vater gehörte zu den Opfern des Massakers von Ascq.

"Die Wahrheit zu leugnen oder zu verfälschen, das war zu allen Zeiten ein Mittel, um Ideologien zu befördern, um mit unaussprechlicher Grausamkeit zu herrschen und um schlimmste Taten zu rechtfertigen", schrieb Jacqueline Ruckebusch-Béghin. Auch ihr Vater war 1944 von der SS erschossen worden. "Er [Karl M.] hat in aller Freiheit gesprochen. In einer Freiheit zu leben und zu sprechen, die den 86 Opfern des Massakers von Ascq nicht vergönnt war. Ihr Andenken verdient die Wahrheit."

Jacqueline Duhem und Sylvain Calonne teilten stellvertretend für die Historische Gesellschaft von Villeneuve d'Ascq mit: "Die Historische Gesellschaft von Villeneuve d'Ascq versichert den NDR-Journalisten und vor allem Julian Feldmann ihre vollständige Unterstützung. Sie haben ihre Arbeit als Journalisten verantwortungsbewusst gemacht, als sie Karl M, in dessen Wohnung zu seiner Rolle beim Massaker von Ascq interviewten."

Dürfen die NPD-Anhänger demonstrieren oder nicht?

Ob es tatsächlich zu dem rechten Aufmarsch kommt, ist unklar: Die Polizeidirektion Hannover legte am Freitagnachmittag Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zugunsten einer NPD-Demo ein. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg muss nun prüfen, ob die NPD doch marschieren darf und ob das Verwaltungsgericht das Verbot der Demonstration zu Recht gekippt hat.

Das Gericht hatte entschieden, dass ein Totalverbot der gegen kritische Journalisten gerichteten Veranstaltung nicht verhältnismäßig sei. Die Demonstration gefährde die Pressefreiheit nicht unmittelbar, sondern weise einschüchternde Tendenzen auf. Dem könnte die Polizei mit Beschränkungen für den Ablauf der Demo begegnen.