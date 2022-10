Der Bundeskanzler solle in Brüssel in der Flüchtlingsfrage dafür werben, »dass es auch Solidarität in Europa gibt. Denn das, was die Kommunen hier (...) gerade überall melden, ist, dass sie an der Grenze der Kapazitäten sind.« NRW sei in Deutschland das Bundesland, das die meisten Flüchtenden aus der Ukraine aufgenommen habe. »Wir schaffen als Länder derzeit überall zusätzliche Kapazitäten«, betonte Wüst.