Der neue Fraktionschef hatte sich bisher einen Ruf als angriffslustiger und scharfzüngiger Kritiker der Bildungspolitik der CDU-geführten Landesregierung erworben. Vor seinem Einzug in den Landtag 2010 hatte er an der Gesamtschule in Brühl Geschichte, Sozialwissenschaften und katholische Religion unterrichtet. Ott beschrieb sich in der Vergangenheit als »’ne echte kölsche Jung«, dessen »Hätz für das Rechtsrheinische schlägt«.