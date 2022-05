Bei strahlendem Sonnenschein hat in Nordrhein-Westfalen am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Die Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty, haben ihre Stimmen schon abgegeben. Wüst wählte in Rhede bei Bocholt, Kutschaty in Essen. In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen.