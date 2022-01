NRW-Landtagswahl Klimaliste soll den Linken ins Parlament verhelfen

Die Linke in NRW will zurück in den Landtag. Nun soll nach SPIEGEL-Informationen die Graswurzelbewegung Klimaliste die nötigen Stimmen einholen, um den Sprung über die Fünfprozenthürde zu schaffen.