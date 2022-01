Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüsts Problem mit der Frauenförderung

In der Düsseldorfer Staatskanzlei von Ministerpräsident Wüst fehlt es an Frauen in Führungspositionen. In einem internen Brandbrief schreiben die Personalräte von »offensichtlicher Benachteiligung« und sehen einen »Negativtrend«.