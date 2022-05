Mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte können in Nordrhein-Westfalen am Sonntag einen neuen Landtag wählen. Die Abstimmung im bevölkerungsreichsten Bundesland gilt als kleine Bundestagswahl. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist sie ein wichtiger Stimmungstest.

Wenige Tage vor der Wahl liegen CDU und SPD nah beeinander: Die Union erreicht in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL rund 32 Prozent, die SPD kommt auf 29 Prozent. Der statistische Fehler liegt bei bis zu 2,7 Prozentpunkten, so dass eine klare Aussage zur Rangfolge der beiden Parteien nicht möglich ist.

Damit sind es bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag noch rund vier Tage, in denen sich die Wählenden noch umentscheiden können. Ein solches Verhalten war bei vielen Abstimmungen in der jüngeren Vergangenheit, vor allem bei Landtagswahlen, immer wieder zu beobachten.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Warum NRW für Scholz und Merz so wichtig ist Von Florian Gathmann und Christian Teevs

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Warum NRW für Scholz und Merz so wichtig ist Von Florian Gathmann und Christian Teevs

Sollte die CDU in Nordrhein-Westfalen abgewählt werden, würden die Unionsparteien absehbar nur noch fünf von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen, wohingegen die SPD mit einem Regierungschef in Nordrhein-Westfalen insgesamt neun Landesregierungen anführen würde.

Die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist die dritte von vier Landtagswahlen in diesem Jahr. In Niedersachsen findet die Wahl am 9. Oktober statt.