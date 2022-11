Kritik an Russland-Kurs

Selbst im Vergleich zur kriselnden Kanzlerschaft von Nachfolger Olaf Scholz (SPD) schneidet Merkel nicht besonders gut ab. Gerade einmal 43 Prozent der Befragten finden, Merkel wäre aktuell als Regierungschefin besser gewesen, als Scholz. 41 Prozent sind ausdrücklich der gegenteiligen Ansicht, 16 Prozent unentschieden.

Merkel war vor etwas mehr als einem Jahr aus dem Amt ausgeschieden, am 8. Dezember 2021. Wenige Wochen später begann Russlands Überfall auf die Ukraine. Seitdem steht Merkels Russland-Politik öffentlich stark in der Kritik, insbesondere der Bau von Nord Stream 2 und der Verkauf deutscher Gasspeicher an Gazprom. Beide Entscheidungen fallen in ihre Regierungszeit. Hinzu kommt der seit Jahren schleppenden Ausbau der Erneuerbaren Energien.