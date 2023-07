Das Urteil eines italienischen Strafgerichts empört große Teile der Öffentlichkeit. In Rom wurde der 66-jährige Hausmeister einer Schule freigesprochen, der einer 17-jährigen Schülerin auf einer Treppe von hinten an den Po gefasst hatte. Zur Begründung seiner Entscheidung führte das Gericht an, die Berührung habe »nur ein paar Sekunden« gedauert, daher sei die Erklärung des Hausmeisters, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe, plausibel. Die Schülerin hatte berichtet, dass der Mann sie fünf bis zehn Sekunden berührt habe. Sie zeigte sich empört: »Die Richter fassen das als Scherz auf? Für mich war das kein Scherz«, sagte sie der Zeitung »Corriere della Sera«.