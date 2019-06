Der CDU-Kandidat Octavian Ursu hat die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz gegen den AfD-Bewerber Sebastian Wippel gewonnen. Ursu setze sich laut dem vorläufigen Endergebnis mit 55,2 Prozent der Stimmen durch. Dies gab die Verwaltung der ostsächsischen Stadt am Sonntagabend bekannt. Das Ergebnis wurde von der Wahlleitung korrigiert, es waren zunächst 55,1 Prozent für Ursu gemeldet worden. Er bekam 14.043 Stimmen, für Wippel votierten 11.390 Wähler.

"Ich freue mich", sagte Ursu als Reaktion auf seinen Wahlsieg. "Nun geht es darum, auf die anderen zuzugehen, die mich nicht gewählt haben." Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz wurde auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September gewertet.

Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent und damit 2,6 Prozentpunkte unter der vom ersten Wahlgang am 26. Mai. Damals hatte Ursu mit 30,3 Prozent auf Platz zwei hinter Wippel (36,4 Prozent) gelegen. Die beiden ebenfalls unterlegenen Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen (27,9) und Jana Lübeck von den Linken (5,5) hatten danach verzichtet, um ein AfD-Stadtoberhaupt zu verhindern.

