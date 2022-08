Hintergrund ist, dass bereits vom 1. August an einer Messstation in Frankfurt an der Oder steigende Salzkonzentrationen gemessen wurden . Schon am 5. August war die Leitfähigkeit fast doppelt so hoch wie normal, am 6. August konnte das Diagramm auf der Website des Landesamts für Umwelt Brandenburg (LfU) die Werte nicht mehr darstellen, weil sie zu hoch waren. Für Experten sind das Anzeichen dafür, dass industrielle Abfälle in den Fluss geleitet worden sein könnten. Auch das Bundesumweltministerium erklärte auf Anfrage, dass bekannt sei, dass sich bestimmte Werte bereits vor dem Fischsterben »auffällig verändert haben«. Doch am LfU hatte man die Werte lediglich beobachtet und nicht weiter reagiert. Erst, als am 9. August die ersten toten Fische von Anglern, Schiffern und Anwohnern gemeldet wurden, wurde die Behörde tätig.