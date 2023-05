Für Aufsehen sorgte die Stichwahl des Landrats im Vorfeld, weil die CDU und die Freien Wähler nicht geschlossen eine Empfehlung für den SPD-Kandidaten aussprechen wollten. Grund dafür ist, dass sich in dem Landkreis, in dem sich auch die Tesla-Fabrik in Grünheide befindet, die demokratischen Parteien nicht einig sind. Bei einem Wahlsieg von Galla hätte es damit erstmals einen Landrat der AfD in Deutschland geben können.