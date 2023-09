Kritik an Gasimporten aus Russland Österreich zitiert EU-Diplomat Selmayr wegen »Blutgeld«-Aussage ins Außenministerium

EU-Diplomat Martin Selmayr hat die österreichischen Gaszahlungen an Russland als »Blutgeld« bezeichnet. Die Regierung in Wien reagiert verärgert. Auch die EU-Kommission in Brüssel verlangt Antworten.