Das Thema des Tages: Die Ibiza-Affäre von Österreichs Vizekanzler

Heimlich aufgenommene Videos aus dem Jahr 2017 zeigen, wie der heutige Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache (FPÖ), in eine Falle tappt und einer angeblichen russischen Millionärin für ihre mögliche Hilfe im Wahlkampf öffentliche Aufträge in Aussicht stellt.

Mein Kollege Martin Knobbe hörte bereits vor einiger Zeit, dass es diese Videos geben soll. Dann bekam er sie zugespielt, ebenso die "Süddeutsche Zeitung". Beide Redaktionen vereinbarten bei der Recherche zusammenzuarbeiten.

Hans Klaus Techt/DPA Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP, links), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Die Zahl des Tages: 55

Die Abgeordneten des Europaparlaments sind derzeit durchschnittlich 55 Jahre alt. In jedem einzelnen Mitgliedsland ist der Altersschnitt der Bevölkerung niedriger. Bei der Europawahl in der kommenden Woche gibt es Kandidaten, die das Parlament jünger machen wollen. Meine Kollegin Valerie Höhne stellt sechs von ihnen vor. Unterdessen gewinnt die Wahl in Deutschland an Interesse. Laut dem "Politbarometer Extra" des ZDF interessieren sich 56 Prozent der Deutschen stark oder sehr stark für die Abstimmung. Vor fünf Jahren waren es 38 Prozent.

Michael Kappeler/ Jan Woitas/ Markus Scholz/ picture alliance/ dpa Tilman Kuban, Terry Reintke und Delara Burkhardt (v.l.)

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundesrat lässt E-Stehroller zu: Die Länderkammer hat der Verordnung über Elektrokleinstfahrzeuge zugestimmt. Die Bundesländer haben jedoch Änderungen durchgesetzt.

Die Länderkammer hat der Verordnung über Elektrokleinstfahrzeuge zugestimmt. Die Bundesländer haben jedoch Änderungen durchgesetzt. Labour erklärt Gespräche mit Regierung zum Brexit-Deal für gescheitert: Durch Verhandlungen mit der Opposition wollte die britische Premierministerin ihr EU-Austrittsabkommen retten. Labour-Chef Corbyn hat die Gespräche nun beendet.

AP Anti-Brexit-Plakate vor dem Unterhaus: Jeremy Corbyn, Theresa May und Boris Johnson (v.l.)

Scholz will Tabaksteuer erhöhen: Um Finanzierungslöcher zu stopfen, will Finanzminister Olaf Scholz nach SPIEGEL-Informationen die Preise für Zigaretten erhöhen. Das bringt die Koalitionspartner von CDU und CSU in Verlegenheit.

Um Finanzierungslöcher zu stopfen, will Finanzminister Olaf Scholz nach SPIEGEL-Informationen die Preise für Zigaretten erhöhen. Das bringt die Koalitionspartner von CDU und CSU in Verlegenheit. Bahlsen-Brüder waren NSDAP-Mitglieder und SS-Unterstützer: Die Keksfabrikanten waren nach Recherchen des SPIEGEL tiefer in das NS-Regime verstrickt als bisher bekannt.

Die Keksfabrikanten waren nach Recherchen des SPIEGEL tiefer in das NS-Regime verstrickt als bisher bekannt. Laura Dahlmeier beendet ihre Karriere: Über Jahre war sie der Star im deutschen Biathlon, gewann Olympiagold und WM-Titel. Jetzt hört sie mit nur 25 Jahren auf.

Jonathan NACKSTRAND/ AFP Laura Dahlmeier

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Bitte keinen deutschen Hardliner als EZB-Chef! Bei der Europäischen Zentralbank ist ein Deutscher als Präsident im Gespräch: Jens Weidmann. Aber nicht, weil er überzeugende Ansätze vertritt, schreibt Thomas Fricke in seiner Kolumne.

picture alliance/dpa Jens Weidmann

Kann mein Chef mich gegen einen Roboter austauschen? Die Digitalisierung beunruhigt viele Angestellte. Martina Benecke, Professorin für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, erklärt, ob Grund zur Panik besteht.

Jetzt gehen die E-Stehrollerfahrer steil: Große Freude - der Bundestag hat den Weg für Elektrostehroller freigemacht. Auf Radwegen und Straßen wird es bald eng. Und das wird spannend, sagt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Steckt eine Sekte hinter dem Armbrustfall mit fünf Toten? Vier Frauen und ein Mann begehen offenbar Suizid, in drei Fällen ist der Schuss einer Armbrust die Todesursache. Im Zentrum scheint ein Mann zu stehen, der offenbar labile Menschen um sich scharte.

Timmermans und Weber im SPIEGEL-Streitgespräch: Wie mit Donald Trump umgehen? Wozu die EU? Die Europawahl-Spitzenkandidaten Frans Timmermans und Manfred Weber streiten unter anderem darüber leidenschaftlich.

Matthias Jung/ DER SPIEGEL Frans Timmermans und Manfred Weber

Was gegen Mundgeruch hilft: Menschen mit übel riechendem Atem merken meist nicht, wie sie ihr Umfeld verpesten - dabei könnten sie den Gestank ganz einfach loswerden.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Seit Donnerstag läuft der österreichische Psychothriller "Der Boden unter den Füßen" in den deutschen Kinos. In dem Film geht es um die Machtverhältnisse in der Branche der Unternehmensberater. Eine Frau und ein Mann kämpfen mit allen Tricks um die Gunst ihrer Chefin. Regisseurin und Drehbuchautorin Marie Kreutzer sucht dabei "stets nach Momenten, die das Machtgefüge ins Wanken bringen", schreibt unser Autor Frédéric Jaeger.

Lars Baron / Getty Images Spieler von Borussia Dortmund

Und am Wochenende? Der letzte Spieltag der Fußballbundesliga steht an. Und es ist immer noch spannend! Nun ja, zumindest ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Laut Wettanbietern und einem Prognosemodell der amerikanischen Internetseite FiveThirtyEight ist die Sache allerdings sehr klar: Demnach wird der Deutsche Meister eindeutig erneut FC Bayern München heißen. Dem Team reicht zu Hause gegen Eintracht Frankfurt bereits ein Remis. Dortmund muss in jedem Fall in Mönchengladbach gewinnen.

Wie wird das Wetter? Es wird wärmer und schwüler. Genießen Sie das Wochenende, sagt Jörg Kachelmann in seiner Wetterkolumne.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

