Die Ampel hatte sich in Berlin jüngst auf neue Coronaschutzmaßnahmen geeinigt – in Zügen, Flugzeugen und bestimmten Einrichtungen gilt wieder die Maskenpflicht – in Bayern hingegen rät Ministerpräsident Markus Söder nun zur Entspannung. Das anstehende Oktoberfest wolle er entsprechend ohne Atemschutzmaske besuchen.