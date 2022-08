Sollten junge Menschen nach der Schulzeit eine Zeit lang Senioren betreuen, in einer Obdachlosenunterkunft arbeiten oder andere soziale Jobs ausüben müssen? Bundeskanzler Olaf Scholz hat skeptisch auf den Vorschlag eines verpflichtenden sozialen Jahrs in Deutschland reagiert. Er selbst habe im Zivildienst viel gelernt, sagte der SPD-Politiker am Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Sonntag in Berlin.