In seiner Rede wandte sich Merz auch an die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht, ohne deren Namen explizit zu nennen. Eine Vertreterin der Linke-Fraktion habe vor wenigen Tagen im Fernsehen gesagt, Vergewaltigungen gebe es in jedem Krieg auf beiden Seiten, erläuterte Merz. Das sei »zynisch, menschenverachtend, niederträchtig und beschämend für unser ganzes Land«. Maßgebliche Vertreter von links und rechts würden Täter und Opfer verwechseln. »Es gibt nur einen, der ganz allein für diesen Krieg verantwortlich ist. Und der Mann heißt Wladimir Putin.«

Merz warnte zudem vor der »Herausforderung« China. Was Russland mit Nord Stream 2 gemacht habe, mache die Volksrepublik seit Jahren mit ihrer Neuen Seidenstraße. Es handele sich um ein »imperiales Projekt, um wirtschaftlichen Einfluss und politischen Einfluss zu gewinnen« – in einer viel größeren Dimension als Russland dazu in der Lage gewesen sei.