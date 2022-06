Olaf Scholz bei EU, G7, Nato Momentan nur Mitläufer

Eine Analyse von Ralf Neukirch

Der Kanzler will die internationale Politik in der ersten Reihe mitgestalten. Aber das ist schwieriger als gedacht: Der Gipfelmarathon der vergangenen Tage hat gezeigt, was noch fehlt.