Olaf Scholz bei Gedenkfeier zum 17. Juni 1953 »Diese Opfer waren nicht vergeblich«

Die Bedeutung aus dem Blick geraten

An den 17. Juni wurde am Samstag nicht nur in Berlin erinnert, sondern an vielen Orten. In Sachsen-Anhalt sprach Landtagspräsident Gunnar Schellenberger von einem Schlüsseldatum. Thüringen erinnerte in Jena mit einer Gedenktafel an den Arbeiter Alfred Diener, der im Alter von 26 Jahren in der sowjetischen Militärkommandantur Weimar standrechtlich erschossen wurde. In Brandenburg nannte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Aufstand ein »Symbol für den Willen der Menschen nach Freiheit«. CDU-Landeschef Jan Redmann schlug vor, den 17. Juni zu einem zusätzlichen gesamtdeutschen Feiertag zu machen.