Es war ein langer Flug für einen nicht einmal zwölf Stunden dauernden Besuch: Olaf Scholz ist nach China gereist. Am Freitag traf er in Peking den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Schon im Vorfeld gab es viel Kritik an der Reise des Kanzlers.

Christoph Hickmann, DER SPIEGEL

»Es gab die Frage: ›Kommt sie zur Unzeit?‹, weil sich Xi Jinping gerade erst vom Parteitag der KP noch mal für eine dritte Amtszeit hat bestätigen lassen. So mächtig war seit Mao niemand mehr. Und die Frage war: Wirkt das nicht ein bisschen, als eile da der treue Vasall aus Deutschland herbei? Scholz sieht das alles vollkommen anders. Er lässt diese Kritik an sich abperlen, er wirkt relativ unbeirrt. Und ein Argument, das von seinen Leuten aus seinem Begleiter herauszuhören ist, lautet: Wann hätte man denn sonst reden sollen? Und reden ist immer besser als nicht reden.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Meine Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.«

Christoph Hickmann, DER SPIEGEL

»Scholz fühlt sich ungerecht behandelt von der Kritik, denn er will eigentlich, das ist sein erklärtes Ziel, sich von der Chinapolitik Angela Merkels absetzen. Ihm war da einiges zu freundlich.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Auch über die Frage der Menschenrechte haben wir gesprochen. Meine Überzeugung ist klar: Menschenrechte sind in ihrer Gültigkeit universell, das gilt für individuelle Bürger- und Freiheitsrechte genauso wie für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.«

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Scholz, China dürfe sich nicht heraushalten.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt haben, einzuhalten. Prinzipien wie die Souveränität und territoriale Integrität eines jeden Landes, wie sie auch China ein wichtiges Anliegen ist.«

Christoph Hickmann, DER SPIEGEL

»Aber natürlich wird auch deswegen so kritisch auf diese Reise geblickt, weil im Umgang mit Russland viele Fehler begangen wurden. Man hat sich in eine energiepolitische Abhängigkeit begeben. Nun fürchten viele, dass man bereits in einer technologischen Abhängigkeit von China sich befindet. Olaf Scholz ist da ganz anderer Meinung. Auch hier glaubt er, den Ausweg zu kennen und seinen Weg zu gehen.«

Bestimmt wird die Reise aufgrund der Null-Covid-Strategie des Landes von strengen Quarantänevorschriften.

Christoph Hickmann, DER SPIEGEL

»Man musste sich vor der Abreise zweimal PCR testen lassen. Nach der Einreise erfolgte ein dritter PCR-Test und es ist kaum möglich, Menschen außerhalb einer fest definierten Blase zu treffen. Das führt unter anderem dazu, dass Scholz keine Menschenrechtler während der Reise trifft, keine Dissidenten, keine Vertreter der Zivilgesellschaft. Er hat aber eine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation an Bord. Auch das hat ihm im Vorfeld viel Kritik eingebracht.«

Doch auch die Delegationsmitglieder werden aufgrund der strengen Vorschriften auf der Kanzlerreise kaum Kontakt mit chinesischen Wirtschaftsvertretern knüpfen können.

Christoph Hickmann, DER SPIEGEL

»Es wird nicht den großen Deal geben, der geknüpft wird. Es geht, so ist zu hören, vor allen Dingen darum, nach Jahren der Pandemie-Abschottung mal wieder ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie China sich eigentlich entwickelt hat, welche Chancen es noch bietet und welche Schwierigkeiten hier warten.«