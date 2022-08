Er habe sich selbst dazu durchringen müssen, die geplante Legalisierung von Cannabis richtig zu finden – »weil ich erstens nie gekifft habe«, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Außerdem glaube er nicht, dass Drogenkonsum keine Konsequenzen für die Gesundheit habe, so der Bundeskanzler im Bürgerdialog. In Magdeburg stellte er sich am Donnerstag den Fragen der Anwesenden.