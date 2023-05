Die Frage ist nicht so sehr, ob alle mitmachen, sondern ob einige Länder schnell genug vorangehen, damit hinreichend viel Dynamik und Geschwindigkeit entfacht wird. Und, aus nationaler Sicht: ob man selbst darunter ist und also eine Chance hat, zu den Gewinnern des neuen Industriezeitalters zu gehören. Nicht am »ob« bemisst sich der Erfolg, sondern am »wann«.

In Olaf Scholz’ Diktion könnte man das so formulieren: »Wir lassen Worten Taten folgen und Taten Tempo.« Das hat der Kanzler an diesem Mittwoch allerdings so nicht gesagt.