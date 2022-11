Auch auf China muss er noch einmal zurückkommen. Wie der Kanzler trotz der Menschenrechtslage dort Wirtschaftsbeziehungen mit Peking rechtfertige, will ein Juso wissen. Man dürfe sich nicht abhängig machen, entgegnet Scholz. »Es wäre aber auch kein guter Rat, zu sagen: Wir ziehen uns aus China zurück.«

Wirklich neu sind all diese Argumente nicht. Trotzdem ist klar: Eine Partei, die noch nach ihrer Rolle sucht, in der sich Unzufriedenheit breit macht, kann im Zweifel unangenehm werden für den Kanzler.

Denn neben den äußeren Krisen ist es die Koalition selbst, die den Sozialdemokraten schwer zu schaffen macht. Weil die SPD mit der FDP regieren muss, ist aus Sicht der Genossinnen und Genossen jede sozialpolitische Errungenschaft das Ergebnis eines harten Kampfes innerhalb der Ampel.

Viele rote Träume dürften in dieser Koalition niemals wahr werden. Ob Umverteilung oder eine echte Abkehr von der Schuldenbremse: mit den Liberalen ist das kaum zu machen. Und der Kanzler macht keinerlei Anstalten, dafür in einen innerkoalitionären Clinch zu gehen.

Dilemma für die SPD

Für die SPD ist das ein Dilemma. Fordert sie selbstbewusst dieses und jenes, wirkt es schnell so als stelle sie sich gegen den Kanzler. Bleibt sie still, wächst womöglich der Unmut an der Basis.

Im Moment sieht es allenfalls nach einer noch vorsichtigen Offensive aus. Am Sonntag will die Partei in Berlin einen Leitantrag verabschieden. Jusos und andere Parteilinke wollen dort etwa eine Vermögensabgabe hineinschreiben, eines jener linken Wunschprojekte.

Nur: Folgt daraus mehr als eine kleine Unannehmlichkeit für den Kanzler? Im Zweifel spekulieren manche Genossen, könnten Scholz und die Parteispitze die Forderung nach einer Vermögensabgabe in den Verhandlungen mit der FDP zumindest dafür einsetzen, um die Liberalen bei anderen Zielen weichzukriegen.

Und was, wenn es selbst dafür nicht reicht? Großes Eskalationspotenzial haben die Genossen nicht. Sie sind regelrecht abhängig vom Kanzler, der für sie die Bundestagswahl mit einem furiosen Endspurt gewonnen hat – aber auch von der Ampelkoalition und damit von der FDP.