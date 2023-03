»Wir stehen vor großen Herausforderungen, was die Transformation angeht«, sagte auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Er wies darauf hin, dass es vor 20 Jahren noch kaum Ökostrom in Deutschland gegeben habe. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte mit Blick auf die Streitigkeiten in der Koalition, es habe in Meseberg viele Gelegenheiten zu informellen Gesprächen gegeben. »Das hilft uns dann auch für das politische Tagesgeschäft in Berlin.«

Vor der Kabinettsklausur hatte der koalitionsinterne Zwist über das von der EU geplante Verbot von Verbrennungsmotoren die Stimmung getrübt . Vor allem zwischen FDP und Grünen gibt es Streit, weil FDP-Chef Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) dem für 2035 geplanten Aus von Verbrennungsmotoren in Autos nun doch nicht zustimmen wollen – obwohl die Bundesregierung dies zuvor bereits getan hatte.