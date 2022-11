Russlands Angriff erhöhe den Druck, die sechs Westbalkan-Staaten in die EU aufzunehmen. »Ihr Beitritt ist im europäischen Interesse.« Die Stabilität der Region könne nicht getrennt gesehen werden von der Stabilität Europas insgesamt. Die Westbalkan-Staaten streben nach einer Mitgliedschaft in der EU, sind in dem Prozess aber unterschiedlich weit fortgeschritten.

An dem Treffen in Berlin nehmen die Regierungschefinnen und -chefs Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, des Kosovo, Nordmazedoniens, Montenegros und Serbiens teil. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel sowie Vertreter anderer EU-Staaten sind anwesend.