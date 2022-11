Russlands Angriff erhöhe den Druck, die sechs Westbalkanstaaten in die EU aufzunehmen. »Ihr Beitritt ist im europäischen Interesse.« Die Stabilität der Region könne nicht getrennt gesehen werden von der Stabilität Europas insgesamt. Die Westbalkanstaaten streben nach einer Mitgliedschaft in der EU, sind in dem Prozess aber unterschiedlich weit fortgeschritten.

An dem Treffen in Berlin nehmen die Regierungschefinnen und -chefs Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, des Kosovo, Nordmazedoniens, Montenegros und Serbiens teil. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel sowie Vertreter anderer EU-Staaten sind anwesend.