Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag den indischen Premierminister Narendra Modi zu Regierungskonsultationen in Berlin empfangen und Indien als wichtigen Partnerstaat Deutschlands gepriesen. Bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Gespräche sagte Scholz, Indien sei »wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und klimapolitisch« ein zentraler Partner für Deutschland in Asien. Indien sei außerdem ein Schlüsselland im Hinblick auf den globalen Klimaschutz, sagte Scholz. Die gegenwärtige Hitzewelle in Indien sei ein Hinweis darauf, wie wichtig es sei, den Klimawandel aufzuhalten.

Der Kanzler kündigte zudem an, dass Deutschland für die engere Zusammenarbeit mit Indien in den kommenden Jahren zehn Milliarden Euro zur Verfügung stellen werde. Die Regierungschefs vereinbarten insgesamt 14 gemeinsame, klimapolitische Absichtserklärungen – darunter auch eine Kooperation bei der Zukunftstechnologie Wasserstoff. Indiens Premierminister Narendra Modi sagte, Ziel sei es, die Infrastruktur bei grünem Wasserstoff zu verbessern. Er sagte außerdem, Indien sei bestrebt, schnelle Fortschritte bei Vereinbarungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU zu machen.

Wasserstoff-Taskforce vereinbart Beim Wasserstoff wurde eine Taskforce vereinbart. Aufgrund der guten Bedingungen für die Erzeugung von erneuerbarem Strom könne Indien langfristig ein weltweit wichtiger Produktionsstandort von grünem Wasserstoff werden, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Bis 2045 soll Deutschland CO2-neutral sein. Dafür müssen Produktionsprozesse etwa in der Stahl- und Chemieindustrie komplett umgestellt werden. Vor allem grüner Wasserstoff, für dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt wird, soll bei dem Umbau eine große Rolle spielen. Deutschland dürfte große Mengen Wasserstoff importieren müssen.

Deutschland und Indien vereinbarten außerdem ein Abkommen über eine Mobilitäts- und Migrationspartnerschaft. Dieses umfasst nach Regierungsangaben sowohl Aspekte der legalen Migration als auch der Rückkehrkooperation. Es handle sich um das erste umfassende bilaterale Mobilitäts- und Migrationsabkommen, welches Deutschland mit einem Herkunftsland ausgehandelt habe, hieß es. Scholz verwies auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Weiteres Signal an Peking? Das Treffen zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem indischen Premier dürfte ein weiteres außenpolitisches Signal an China sein. Scholz war vergangene Woche zu einem diplomatischen Besuch nach Japan gereist. Scholz scheint einen Bruch mit der Tradition der vergangenen Berliner Regierungen anzustreben, in Asien zunächst das Gespräch zu China zu suchen. Zu Beginn der Pressekonferenz mit Modi sagte Scholz, er freue sich, dass die erste Konsultation seiner Regierung mit Indien stattfinde.

Während der Pressekonferenz erwähnte Scholz auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Konsultationen zwischen Indien und Deutschland fänden in einer dramatischen weltpolitischen Lage statt, sagte Scholz. Russland habe mit dem Angriff auf Ukraine grundlegende Prinzipien des Völkerrechts infrage gestellt. Indien vertritt aktuell eine zweideutige Position gegenüber Russlands Invasion der Ukraine. Einerseits verurteilte Indien die Massaker in Butscha, andererseits ist das Land im Rüstungsbereich stark von Russland abhängig. So enthält sich Dehli aktuell bei Uno-Abstimmungen zum Krieg in der Ukraine.

Indien und weitere Länder zum G7-Gipfel in Bayern eingeladen Scholz sagte bei der Pressekonferenz, er dürfe Modi in Deutschland bald wieder empfangen. Am G7-Gipfel auf dem bayerischen Schloss Elmau im Juli werden auch Indien, Indonesien, Südafrika und Senegal teilnehmen, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigt. Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada an. Deutschland hatte Anfang Januar für ein Jahr den Vorsitz in der Gruppe übernommen. Der Gipfel findet unter Leitung von Bundeskanzler Scholz vom 26. bis 28. Juni 2022 in den bayerischen Alpen statt. Thematisch im Mittelpunkt stehen werden neben dem Krieg in der Ukraine der Klimaschutz, die Pandemiebekämpfung sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der Demokratien weltweit.