In dem Interview äußerte sich Scholz auch zu den andauernden Protesten gegen die Räumung des Braunkohledorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Auch er habe früher oft demonstriert, so der Kanzler. »Allerdings gibt es für mich eine Grenze, die genau da verläuft, wo Protest gewalttätig wird«, sagte der SPD-Politiker.