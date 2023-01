Der Schritt hatte sich bereits seit einigen Tagen angekündigt: Christine Lambrecht hat am Montagvormittag ihren Rücktritt eingereicht. Nun will Bundeskanzler Olaf Scholz »zeitnah« über die Nachfolge an der Spitze des Wehrressorts entscheiden. Scholz habe die Bitte Lambrechts um ihre Entlassung angenommen, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin.