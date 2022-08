Ende kommender Woche stellt sich Scholz erneut dem Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal.

Scholz über Cum-Ex

Erst recht spät in der Pressekonferenz wurde das Thema auf die Steueraffäre gelenkt . Und Scholz schien auch nicht allzu viel zum Thema sagen zu wollen: »Nichts«, antwortete er auf die Frage, was er über das Geld im Schließfach von Johannes Kahrs wisse. Dazu, was er glaube, woher das Geld stamme, sagte Scholz: »Keine Ahnung, ich nehme an, das wissen Sie eher als ich.«