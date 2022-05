Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist seit diesem Montag beschlossene Sache. Es bedeutet eine Zäsur in der deutschen Sicherheitspolitik. Folgen wird eine massive Aufrüstung nach Jahrzehnten, in denen das Militär Schritt für Schritt klein gespart wurde. Laut Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) ist durch das 100-Milliarden-Paket eine deutliche Stärkung der deutschen Streitkräfte zu erwarten.

Der Kanzler äußerte Unverständnis über die im In- und Ausland geäußerte Kritik an mangelnder militärischer Unterstützung für die Ukraine . »Wir haben Waffen geliefert und werden weitere Waffen liefern«, sagte Scholz in dem Interview. »Diese Bestellungen laufen«, fügte er mit Blick auf mit der Industrie abgesprochenen Lieferungen auch schwerer Waffen hinzu.

Scholz: Panzer kann man nicht einfach losschicken

Auch über Kritik aus Polen, dass vereinbarter Ersatz für polnische Lieferungen an die Ukraine bisher nicht bereitgestellt worden sei, äußerte sich der Kanzler »ziemlich verwundert«. »Wir sind in Gesprächen mit all unseren osteuropäischen Partnern und wollen auch die Gespräche mit Polen so seriös voranbringen wie mit Tschechien und der Slowakei«, sagte er.

Mit der tschechischen Regierung, die der Ukraine »zeitnah T72-Panzer zur Verfügung stellen« werde, gebe es »eine genaue Vereinbarung, was wir ihnen dafür wann liefern«.

Weiter sagte Scholz, allen Verbündeten Deutschlands sei bekannt, »dass bei der Bundeswehr keine großen Bestände einsatzbereiter Fahrzeuge übrig sind, die man nur losschicken muss«. Es sei »ein großes Problem«, dass die Bundeswehr »seit 2010 strukturell unterfinanziert gewesen« sei. Dies habe »unsere Verteidigungsfähigkeit insgesamt eingeschränkt«, was sich mit Hilfe des Sondervermögens nun aber ändern solle.