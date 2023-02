Vollert: Als ich 2017 in die SPD eintrat, war der Tenor: Was die Grünen mit Klimaschutz machen, ist ja ganz nett, aber an der Kohleindustrie hängen so und so viele Arbeitsplätze. Die Erkenntnis, dass diese Jobs auf lange Sicht nicht bestehen können, hat sich erst in den vergangenen Jahren in der SPD durchgesetzt. Die Partei macht da gerade eine große Veränderung durch.