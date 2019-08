"Als ob sich keiner traut" Scholz erklärt Kandidatur mit fehlenden Bewerbungen aus SPD-Spitze

Olaf Scholz hat erstmals darüber geredet, warum er nun doch für den SPD-Vorsitz kandidiert, obwohl er das lange ausgeschlossen hatte. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte der Bundesfinanzminister, dass die mangelnde Bereitschaft anderer prominenter Genossinnen und Genossen ihn dazu bewogen habe. Ihn habe die Frage bewegt, warum aus der Spitze der Partei niemand antrete. "Es tut der SPD nicht gut, wenn es so rüberkommt, als ob sich keiner traut."

Am Freitag war bekannt geworden, dass Scholz für den Parteivorsitz kandidiert. Zuerst hatte der SPIEGEL darüber berichtet. Demnach teilte er seine Bereitschaft den drei kommissarischen Parteichefs Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel bereits am Montag in einer Telefonschalte mit. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL PLUS).

Das war eine Überraschung, weil Scholz noch im Juni nach Rücktritt seiner Vertrauten Andrea Nahles erklärte, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen. Seine Kehrtwende begründete er der BamS gegenüber so: "Aus Verantwortung für die SPD habe ich damals gesagt, dass ich den Parteivorsitz nicht anstrebe. Nun sind einige Wochen ins Land gegangen. Viele von denen, die ich gern an der Spitze gesehen hätte, kandidieren nicht. Das kann ich nicht ignorieren."

Scholz sieht Frauen in der Politik benachteiligt

Scholz ist noch auf der Suche nach einer Co-Kandidatin, die sich mit ihm gemeinsam um den Vorsitz bewirbt. Nach Information der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" will er seine Partnerin "in der zweiten Wochenhälfte" kommender Woche präsentieren.

Diese Co-Kandidatin soll mit Scholz auf Augenhöhe antreten. Sie solle "natürlich nicht" nur die Frau an seiner Seite sein, sagte er der BamS. Scholz beklagte in dem Interview auch mangelnde Gleichberechtigung in der Politik: "Frauen haben es in der Politik immer noch schwerer. Sie begegnen Vorurteilen, denen wir Männer seltener begegnen. Eine Politikerin, die energisch ihre Position vertritt, ist machtgierig, ein Mann durchsetzungsstark. Das müssen wir schleunigst ändern." Außerdem hält er am Anspruch der SPD fest, den Kanzler stellen zu wollen: "Man muss mit geradem Rücken auf den Platz gehen, und man muss gewinnen wollen".

Bislang haben neben Olaf Scholz die Duos Gesine Schwan/ Ralf Stegner, Simone Lange/Alexander Ahrens, Boris Pistorius/Petra Köpping, Michael Roth/Christina Kampmann sowie Karl Lauterbach/Nina Scheer ihre Kandidatur angekündigt. Zudem wollen sich der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, und der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow als Einzelkandidaten bewerben.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz Der Zeitplan im Überblick: 1. Juli: Bewerbungen Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 1. September: Regionalkonferenzen Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München. 14. Oktober: Basisentscheid Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen. 26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen. 6. bis 8. Dezember: Parteitag In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.

Die formal nötige Unterstützung aus der Partei für eine offizielle Bewerbung haben sich bisher Roth/Kampmann und Lauterbach/Scheer gesichert. Anderen Kandidaten fehlt die nötige Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband noch.

Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil kritisiert das Auswahlverfahren für den Parteivorsitz. Der Auswahlprozess dauere "zu lange, aber so ist es nun einmal in den Gremien beschlossen worden", moniert Weil im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird.