Mit der Lieferung von 14 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 weitet Deutschland seine militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Das ist Teil eines größeren Pakets: Insgesamt wollen europäische Länder zwei Bataillone mit jeweils 40 Leopard-Kampfpanzern so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Das hatte die Bundesregierung am Mittwochvormittag vor der Fragestunde mitgeteilt . Die deutschen Leopard-Panzer sollen aus Bundeswehrbeständen kommen. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit den internationalen Partnern. Die USA sollen ein weiteres Bataillon mit Kampfpanzern des Modells Abrams bestücken.