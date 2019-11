Streit über Verteidigungsausgaben Scholz sabotiert Kramp-Karrenbauer

Bei der Formulierung der Regierungsziele für die kommenden zwei Jahre ist zwischen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ein Konflikt entbrannt.

Nach SPIEGEL-Informationen bestand der Finanzminister darauf, dass in der sogenannten Halbzeitbilanz kein eindeutiges Bekenntnis zur Steigerung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verankert wird.

Der Zwist mit der CDU-Kollegin darüber kochte zwischenzeitlich so hoch, dass das Kanzleramt vermitteln musste.

Die Rangelei zwischen Finanz- und Wehrressort hatte wegen einer oberflächlich gesehen unverfänglichen Passage des Regierungspapiers über die Sicherheitspolitik und die Finanzierung der Bundeswehr begonnen.

Dort wollte das Ministerium von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer als Ausblick formulieren, dass sich die Bundesregierung dem Nato-Beschluss von 2014 verpflichtet fühlt, die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Besonders US-Präsident Donald Trump pocht immer wieder auf dieses Ziel.

Scholz intervenierte. In seinem Ministerium hält man eine Steigerung des Bundeswehr-Budgets auf zwei Prozent des BIP für ziemlich unrealistisch, denn dazu müsste der Etat des Wehrressorts von heute knapp 50 Milliarden auf weit über 65 Milliarden Euro anwachsen.

Schon mit der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte Scholz beherzt darüber gerungen, ob Berlin bei der Nato trotzdem weiterhin die Erfüllung der Beschlüsse von 2014 versprechen soll. Am Ende gewann Scholz. Deutschland sagte bei der Allianz lediglich zu, bis 2024 mit 1,5 Prozent ein Etappenziel zu erreichen.

Vage Sätze, keine Verpflichtungen

Der Streit mit von der Leyen, zu der Scholz bis zuletzt ein kühles Verhältnis pflegte, ist dem Vizekanzler noch in schlechter Erinnerung. Deswegen bestand sein Haus bei der Formulierung des aktuellen Regierungsprogramms auf sehr vage Sätze. Nachdem sich das Kanzleramt als Vermittler eingeschaltet hatte, setzte sich Scholz durch. Den Verpflichtungssatz strich man komplett.

So findet sich in der finalen Version lediglich der Satz, Berlin strebe "im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten" das 1,5 Prozent-Ziel bis 2024 an und wolle das Wehrbudget "auch danach weiter erhöhen".

DPA Ministerin Kramp-Karrenbauer im August im Irak: Top-Thema Lastenteilung

Für die Verteidigungsministerin ist der Vorgang mehr als nur eine Petitesse bei den zähen Verhandlungen über die Halbzeitbilanz. Mehr als alle anderen in der Bundesregierung steht sie bei der Nato unter Druck, endlich zu liefern. Erst kürzlich, beim Nato-Rat in Brüssel, mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg hinter verschlossenen Türen, dass die leichte Aufwärtstendenz beim deutschen Verteidigungshalt nicht ausreiche. Weitere Schritte seien nötig. Die Lastenteilung, warnte Stoltenberg, werde das Top-Thema beim Nato-Gipfel im Dezember.

Auch im eigenen Haus wundert man sich, dass die Ministerin bei der hochsensiblen Passage einknickte. Kritiker unken, vielleicht sei ihrem Team die politische Bedeutung der Passage gar nicht bewusst gewesen. Bei Kramp-Karrenbauers Vorgängerin von der Leyen sei so etwas jedenfalls nicht möglich gewesen. Nicht wenige sind nun frustriert - hatten sie doch gehofft, die Ministerin werde beim Ringen ums Budget und die deutschen Zusagen ihr ganzes politisches Gewicht als CDU-Chefin in die Waagschale werfen.

Kramp-Karrenbauer für mehr Bundeswehreinsätze im Ausland

Für die Neue im Bendler-Block kommt der Vorgang zur Unzeit. Just am Donnerstag versuchte sich die CDU-Chefin, die wegen ihres reichlich unausgegorenen Plans für einen Bundeswehr-Einsatz in Nordsyrien zuletzt Häme und Spott kassierte, mit einem politischen Lebenszeichen. In München trat sie an der Bundeswehr-Universität auf, nicht weniger als eine "Grundsatzrede" zur Sicherheitspolitik stand auf dem Programm. Darin forderte Kramp-Karrenbauer erneut, Deutschland müsse in der Welt mehr Verantwortung übernehmen.

In der Rede blieb sie auch in Sachen Verteidigungsbudget bei ihrer Linie und wurde sogar konkret. Beim Wehretat brauche Deutschland "die Steigerung auf 1,5 Prozent bis 2024 und auf zwei Prozent bis 2031". Ihr Ziel sei "gut ausgeplant und daran halte ich fest".

Fast mahnend erinnerte Kramp-Karrenbauer an die deutschen Zusagen bei der Nato - auch wenn "manch einer" nicht so viel Geld für die Bundeswehr ausgeben wolle. "'Made in Germany' hat für mich immer auch bedeutet, dass man sich international auf deutsche Zusagen verlassen kann", sagte die Verteidigungsministerin.

Vor allem die USA werden den Zwist um die Nato-Passagen im Regierungsprogramm aufmerksam verfolgen. Seit Donnerstag ist Donald Trumps Außenminister Mike Pompeo in Deutschland. Wie sein Chef hat er Deutschland wegen der aus US-Sicht unfairen Lastenteilung innerhalb der Nato immer wieder scharf attackiert.

Es ist anzunehmen, dass Pompeo bei seinem Treffen mit Kramp-Karrenbauer am Freitag süffisant nachfragen dürfte, wie es sein kann, dass die Große Koalition nicht mal in der Lage ist, das Zwei-Prozent-Versprechen im eigenen Regierungsprogramm zu verankern.