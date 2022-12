»Als Putin den Befehl zum Angriff gab, zerstörte er eine europäische und internationale Friedensarchitektur, die über Jahrzehnte errichtet worden war«, schrieb Scholz. Mit Bezug auf ukrainische Städte wie Mariupol, Irpin, Cherson, Isjum, in denen Kriegsverbrechen begangen wurden, erklärte er: »Diese Orte werden die Welt auf ewig an Russlands Verbrechen erinnern – und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.«

»Wir müssen Russlands revanchistischem Imperialismus Einhalt gebieten«, heißt es im Aufsatz weiter. Deutschland komme jetzt die wesentliche Aufgabe zu, als einer der Hauptgaranten für die Sicherheit in Europa Verantwortung zu übernehmen. Deshalb müssten die Bundeswehr modernisiert, die europäische Rüstungsindustrie gestärkt, die militärische Präsenz an der Nato-Ostflanke erhöht und die ukrainische Armee ausgebildet und ausgerüstet werden. Scholz verwies in seinem Beitrag auf die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Deutschland bilde zudem 5000 ukrainische Soldaten aus – was ein Drittel der EU-Ausbildungsmission ausmache.