Absage an russischen »Diktatfrieden«

Scholz kündigte indes weitere Unterstützung für die Ukraine an. »Wir unterstützen die Ukraine finanziell und wir haben uns darauf eingestellt, dass das, was mit diesem Krieg verbunden ist, die ganze Welt berührt. Konkret wurde er bei der Frage künftiger Waffenlieferungen zunächst nicht. Er nannte den Krieg jedoch die aktuell größte Herausforderung. Russland müsse einsehen, »dass es nicht hinauslaufen kann auf einen Diktatfrieden, wie er wahrscheinlich am Anfang in den Köpfen des russischen Präsidenten und seiner politischen Führungskräfte gewesen ist«.