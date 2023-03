Scholz' Rede im Bundestag »Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln«

Der Bundeskanzler erteilt in seiner »Zeitenwende«-Bilanz einem Diktatfrieden nach russischen Vorstellungen eine deutliche Absage. Außerdem richtet er eine klare Botschaft an China. Sehen Sie die Rede in voller Länge.