»Dieses Land wird nach Innen hin immer repressiver, nach außen hin immer aggressiver«, sagte Merz über China. »Und dann weichen sie in dieser Woche noch zurück vor der chinesischen Regierung, die auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz keine Fragen zulassen wollte , wie das dann eben so üblich ist in autoritären Staaten.« »Sie weichen zurück – hier in Berlin – vor einer solchen Anmaßung der chinesischen Staatsführung«, sagte Merz.