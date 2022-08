Ab Februar 2016: Das Hamburger Finanzamt für Großunternehmen beschäftigt sich mit einer möglichen Steuerrückforderung in Millionenhöhe an Warburg. Die zuständige Finanzbeamtin Daniela P. schickt eine E-Mail an ihre Vorgesetzten, in der sie über die Vorgänge gegen die Bank informiert. Auch eine mögliche Verjährung der Ansprüche wird thematisiert.

März 2016: Christian Olearius trifft sich erstmals wegen der Causa Cum-ex mit dem damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und dem früheren Hamburger Innensenator Alfons Pawelczyk, ebenfalls SPD. Die beiden sollen ihm mit ihren politischen Kontakten helfen, eine Rückzahlung zu verhindern.