Fehlt es Scholz gelegentlich am richtigen Reflex?

Knoll verwies in dem Gespräch auf mehrere »Reaktionen beziehungsweise Nicht-Reaktionen« in Scholz politischer Karriere, für die dieser stark kritisiert worden war.

Der Moderator führte an, der SPD-Politiker sei etwa als Hamburger Bürgermeister trotz eskalierender Krawalle beim G20-Gipfel in der Stadt mit Staatschefs in der Elbphilharmonie geblieben. Auf eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag habe er nicht reagiert und zuletzt eine Holocaust-Äußerung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zunächst unwidersprochen gelassen.