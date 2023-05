Scholz bekräftigte zudem die europäische Unterstützung für die Ukraine. Kurz vor der Scholz-Rede in Straßburg hatte Russlands Präsident anlässlich des Weltkriegsgedenkens eine Rede in Moskau gehalten. Der Kanzler warf dem russischen Präsidenten militärisches »Machtgehabe« vor.

Putin lasse in Moskau an diesem 9. Mai »seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren«, sagte Scholz zur Moskauer Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazideutschland. »Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe! Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine«, mahnte Scholz.